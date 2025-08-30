Эксперт Зубик объявил конец эры дешевых новостроек в Москве

Основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик считает, что августовские старты продаж показали, что в российской столице массовый покупатель уже может не рассчитывать на доступное жилье. Об этом сообщает «Лента.ру» .

По его словам, раньше в городе внутри МКАД было можно приобрести однокомнатную квартиру с ремонтом до 10 млн рублей (дешевые студии площадью 18-22 кв. м стоили 4-6 млн рублей), сейчас ситуация изменилась. Минимальный формат для жилья увеличился и речь уже не только о студиях, а о ценовом барьере на квартиры, который становится ключевой чертой рынка.

С введением нормы, ограничивающей минимальную площадь квартиры до 28 «квадратов», как отметил эксперт, компактные студии постепенно исчезают. Чтобы оставаться конкурентоспособными, застройщики делают меньше площадь однушек — до 31 кв. м, то есть фактически заменяя ими студии.

«По сути, разница между 28‑метровой студией и такой микрооднушкой всего 2-4 "квадрата", или 1,5-2 млн рублей, при этом покупатель получает отдельную спальню и кухню-гостиную. Формируется новый минимальный стандарт жилья, при этом порог входа на рынок заметно вырос», — сказал Зубик.

Он уточнил, что сейчас, например, в новом проекте комфорт‑класса на севере города самые маленькие квартиры с отделкой стоят 11-12 млн рублей, микрооднушки 31-32 «квадратов» — 12,5-13 млн рублей, а евро‑3 на 58 кв. м — около 20 млн рублей.

Как считает специалист, высокая ключевая ставка, установленная ЦБ РФ, заставляет девелоперов искать новые способы привлечения клиентов и один из главных бонусов новостроек — рассрочки и субсидированная ипотека.