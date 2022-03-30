РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. С начала текущего года в Единую диспетчерскую службу ЖКХ Люберец жители округа обратились более 43,8 тыс. раз, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С начала 2022 года в ЕДС ЖКХ Люберец поступило 43 843 обращения от жителей городского округа. За последнюю неделю, с 21 по 28 марта, поступило 3370 обращений в ЕДМ ЖКХ. 1102 обращения связаны с работой МособлЕИРЦ, 1001 – с получением справочной информации, 581 – водоснабжением, 408 – электроснабжением, 187 – обслуживанием дома, 85 – отоплением», – сказал Ружицкий.

По его словам, что на прошедшей неделе аварийных отключений по теплоснабжению, водоснабжению, газоснабжению и электроснабжению не производилось.