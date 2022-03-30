РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в начале апреля начнут работы по экологической реабилитации реки Петрицы, очистку планируют завершить к концу октября, сообщает теротдел администрации округа.

В рамках госупрограммы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» в текущем году пройдут мероприятия по экологической реабилитации реки Петрицы. Расчистку проведут для восстановления реки до естественного уровня и безопасного для человека и окружающей среды состояния.

29 марта в территориальном управлении микрорайона Климовск прошла рабочая встреча представителей Минэкологии Московской области, комитета дорожного хозяйства администрации округа и представителей подрядной организации, которая будет проводить работы по реабилитации реки.

На встрече обсудили вопросы для скорейшего выхода подрядной организации на работы. В итоге достигли договоренности по всем направлениям. После 4 апреля подрядная организация планирует начать работы по расчистке древесно-кустарной поросли. Все работы планируют завершить к 30 октября.