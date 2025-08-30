Костюмированный парад корги прошел на ВДНХ в Москве

Костюмированный парад корги прошел в субботу на ВДНХ в Москве. Нарядные питомцы со своими хозяевами прошли от арки Главного входа до Узбекского парка, сообщает Msk1.ru .

Перед началом мероприятия прохожие имели возможность погладить и сфотографироваться с участниками королевского дефиле по столице. После начала парада зрители выстроились вдоль маршрута и с удовольствием наблюдали за собаками, снимая происходящее на смартфоны.

После финиша в парке собак ждали конкурс костюмов и мини-соревнования на полосе препятствий. При этом большинство горожан поддержали своих питомцев и пришли на мероприятие нарядными.

Жюри определило трёх победителей, но ни один участник не остался без награды: каждый корги, принявший участие в параде, получил приз.

