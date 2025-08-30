сегодня в 20:22

Трамп: не уверен, состоится ли двухсторонняя встреча Путина и Зеленского

Американский президент Дональд Трамп заявил что трехсторонний саммит РФ, США и Украины состоится, но встретятся ли российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский — неясно.

«Произойдет трехсторонняя встреча. Насчет двухсторонней (встречи Путина и Зеленского-ред.) не знаю, но трехсторонняя будет», — сказал Трамп в интервью изданию Daily Caller.

Ранее журнал The Atlantic опубликовал материал, согласно которому президент США Дональд Трамп назвал разочаровывающими требования Европы и Владимира Зеленского, который не готов уступать территорию Украины.

Собственная позиция американского лидера заключается в том, что глава киевского режима и европейские союзники должны признать неизбежность территориальных уступок со стороны Украины для достижения мирного урегулирования.