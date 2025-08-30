В наукограде Серпухов определили вектор развития образования на новый период

В мероприятии приняли участие представители системы образования, воспитания и культуры федеральных учреждений: директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» координирующий работу советников по воспитанию Александр Кудряшов, руководитель детского центра Музея Победы Елена Слесаренко, проректор по образовательной деятельности Росбиотеха Оксана Даньшина, заместитель директора ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» — разработчика федеральных программ воспитания по всем уровням образования и «Разговоров о важном» Александра Чекурова, представитель Общероссийского движения «Здоровое Отечество» Сабина Сальникова.

Благодаря программе, разработанной институтом изучения детства, семьи и воспитания, в каждой школе реализуется единая федеральная программа и один из самых важных проектов — «Разговоры о важном». Опытом его реализации спикеры поделились в одной из секций конференции. Также были представлены инновационные подходы к обучению молодежи, возможности интеграции науки и образования, а также роль школьных музеев в развитии воспитывающей среды в образовательных организациях.

«Развитие образования в наукограде Серпухов не просто актуально — оно необходимо для создания будущего, в котором молодое поколение будет готово к вызовам времени и сможет внести свой вклад в развитие муниципалитета, региона и страны в целом. Образование — это не только обучение, но и инвестиция в будущее», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

По подчеркнул, что важно, чтобы Серпухов стал не только территорией получения качественного образования, но и привлекал молодые педагогические кадры.

«Первый учитель — это человек, который на всю жизнь остается в памяти каждого. Именно на его примере ребенок учится в дальнейшем взаимодействовать с обществом, быть честным, справедливым, мудрым», — добавил Шимко.

Основное внимание на мероприятии было уделено внедрению инновационных педагогических стратегий, таких как междисциплинарное обучение, проектные методы и технологии цифрового образования. Участники конференции подчеркнули, что только ориентируясь на интересы и возможности детей, можно создать конкурентоспособную образовательную среду.

За год наукоград сделал колоссальный рывок, поднявшись из 56 места «красной зоны» на 26 место «зеленой».

Две серпуховские школы вошли в топ-100 лучших образовательных учреждений региона — это гимназия Протвино и школа № 18. В «зеленой зоне» девять образовательных комплексов муниципалитета: школа № 19 им. Романа Катасонова, образовательный комплекс «Пущино», школа № 10, Центр непрерывного образования, лицей Протвино, Липицкая школа, Эффективная школа, образовательный комплекс им. Владимира Храброго и Школа современного образования. Министерство образования выделило 20 школ-лидеров Подмосковья. В числе 20 школ области есть три из Серпухова, это школа № 18, «Эффективная школа», школа № 10. В этом году на работу в школы муниципалитета пришли 29 педагогов.

«Основа развития Серпухова как наукограда — это качественное образование и воспитание подрастающего поколения. Именно система подготовки кадров определит то, как будет развиваться наука, бизнес и экономика муниципалитета. Совместно с администрацией города мы будем привлекать лучшие ресурсы страны, чтобы создавать условия для работы молодых ученых, интеграции их разработок в бизнес и поддержки бизнесом науки», — подчеркнула генеральный директор АО «Большой Серпухов» Наталья Агре.

Проанализировали итоги прошедшего учебного года и обозначили стратегические направления развития образования вместе с педагогическим сообществом депутаты Московской областной думы Андрей Голубев и Татьяна Карзубова, председатель совета депутатов городского округа Серпухов Михаил Шульга. С приветственным словом к участникам выступил заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, который является основателем Имперского русского балета и Академии балета. Его ученики порадовали участников конференции танцевальным номером, добавив культурный аспект в повестку дня мероприятия.

1 сентября за парты сядет 24 645 юных серпуховичей, из них 2142 первоклассника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.