Изменяется внутреннее мироощущение: москвичи увеличивают мошонку уколами ботокса

Популярная на Западе инъекционная процедура в мошонку — скротокс — дошла и до Москвы. Но делают ее в основном мастера на дому, в спецклиниках пока ее нет, сообщает «Осторожно, Москва».

Сделать укол ботоксом в мошонку активно предлагают умельцы на онлайн-площадках. Средний ценник на данную услугу — 30 тыс. рублей. Например, так описывает скротокс один из врачей-самоучек: «Косметологическая процедура, позволяющая изменить внутреннее мироощущение». Он уточняет, что эта процедура проводится под местной анестезией и длится до 15 минут, при этом противопоказаний нет.

Кроме того, разместивший объявление доктор уверяет, что в мошонку вводится тот же препарат ботулотоксин, который используют и в косметологии. Он расслабляет мышцу, поднимающую яичко, поэтому уходят морщины (это делает мошонку визуально больше), уменьшается сжатие, а еще снижается потливость.

При этом профессиональные косметологи и пластические хирурги предупредили возможных пациентов, что инъекции ботулотоксином должны проводиться только медперсоналом в стерильных условиях. Только тогда никаких побочных эффектов от уколов не будет. Иначе у мужчин могут быть отеки. А если токсин уколот неизвестно где и в больших дозах, то еще могут проявиться симптомы ботулизма: раздвоение в глазах, нарушение речи и ослабление дыхания.