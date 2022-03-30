РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мар. При содействии Госжилинспекции Московской области управляющая компания АО «Жилкомплекс» установила пандус в подъезде девятиэтажки 1967 года постройки на улице Школьной, 21А в Королеве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

С просьбой смонтировать необходимую для многих жителей дома конструкцию жители обращались в УК неоднократно. Однако вопрос решился, когда подключилось ведомство.

В марте этого года дом стал полноценным участником государственной программы «Доступная среда», все жители теперь могут беспрепятственно выходить на улицу и возвращаться домой.

Пандус на 6 ступенек между лифтом и выходом из подъезда нужен был мамам с колясками и маломобильным гражданам, но в управляющей компании объясняли, что денег нет, а установка пандуса должна быть одобрена общим собранием собственников дома.

«Решение общего собрания собственников не является обязательным условием для установки пандуса в домах старой постройки. А вот технические возможности помещения могут стать препятствием. Поэтому управляющая компания, получив запрос от собственников, в течение месяца должна оценить ситуацию и при помощи специалистов подобрать и установить конструкцию, которая подойдет для конкретного дома. Отказ устанавливать пандус жители могут обжаловать в администрации муниципалитета», - сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В случае с девятиэтажкой по Школьной, 21А вопрос решился, когда к нему подключилась Госжилинспекция. Управляющая компания нашла возможности и установила подходящее для данного дома приспособление.