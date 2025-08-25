Подростки распылили перцовый баллончик в подмосковной электричке и убежали
Фото - © Медиасток.рф
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки по факту хулиганства школьников в электричке в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки соцсетей был обнаружен видеоролик, на котором подростки распыляют перцовый баллончик в вагоне электрички, а затем убегают на ближайшей ж/д станции.
В настоящее время следователи проводят процессуальную проверку по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виктору Козлову доложить о ходе и результатах проверки по факту произошедшего.