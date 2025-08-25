сегодня в 15:46

Подростки распылили перцовый баллончик в подмосковной электричке и убежали

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки по факту хулиганства школьников в электричке в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки соцсетей был обнаружен видеоролик, на котором подростки распыляют перцовый баллончик в вагоне электрички, а затем убегают на ближайшей ж/д станции.

В настоящее время следователи проводят процессуальную проверку по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Бастрыкин поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виктору Козлову доложить о ходе и результатах проверки по факту произошедшего.