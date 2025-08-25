В Москве в 2 раза выросло производство фармацевтических субстанций

За первое полугодие текущего года производство фармацевтических субстанций в столице выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, написал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня в городе разрабатывают и производят уникальные и инновационные лекарственные препараты. Всего в столице функционирует свыше 300 предприятий отрасли. Часть из них располагается на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва».

«Фармацевтическая субстанция — это главный активный компонент лекарства, который отвечает за его лечебное действие. В числе наиболее важных — от онкологических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых и гормональных заболеваний. Наращивание производства снижает зависимость от импортных поставок и повышает конкурентоспособность отечественных препаратов на мировом рынке», — уточнил градоначальник.

Успехи столицы в отрасли

Так, резидент ОЭЗ «Технополис Москва» стал выпускать почти в два раза больше субстанции противоопухолевого препарата. Зеленоградский фармзавод нарастил выпуск иммуномодулирующего препарата и вакцины для профилактики гепатита В. Другая столичная компания увеличила объемы производства препаратов для лечения артрита, болезни Крона, гепатита С, анемии, болезней почек и других заболеваний.

Благодаря офсетным контрактам в будущем в столице появятся 134 уникальных лекарственных препарата, 49 из них раньше не производились в стране.

Прорыв в лечении рака

Генеральный директор завода «Спутник Технополис» группы компаний «Р-фарм» Станислав Чугреев отметил, что за последний год компания почти вдвое увеличила объем производства фармсубстанций, а к концу 2025 года ожидается рост в 4,7 раза по сравнению с 2024. Завод выпускает препараты для лечения онкологических, инфекционных и аутоиммунных заболеваний, включая противоопухолевый препарат ритуксимаб по полному циклу — от субстанции до готовой лекарственной формы.

«Это важнейшее лекарственное средство применяется при лечении лейкозов, лимфом, а также ревматоидного артрита. Мы постоянно развиваем технологии и занимаемся разработкой новых видов активных фармсубстанций, чтобы пациенты могли получать самые современные лекарства. В ближайшее время завод начнет производство еще одной субстанции — для лечения рака головы и шеи. Такие результаты во многом стали возможны благодаря поддержке города, в том числе механизму офсетных контрактов, который создает надежную основу для долгосрочного развития и реализации масштабных технологических проектов», — добавил Чугреев.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы отметили, что в технополисе Москвы начали выпускать препарат для лечения почек.