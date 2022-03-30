РИАМО - 30 мар. Погода в Москве вновь начнет ухудшаться 31 марта, а в первые дни апреля образуются 20-сантиметровые сугробы, сообщается на сайте «Метеовести».

За минувшие сутки в Москве сугробы выросли на 9 см. Далее они будут расти.

Погода в столице начнет резко ухудшаться 31 марта, а в первые дни апреля, по модельным оценкам, в мегаполисе может выпасть в сумме 2/3 месячного объема осадков, и на улицах появятся 20-сантиметровые сугробы.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что весеннее тепло вернется в город 4 апреля.