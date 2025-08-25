Воробьев: муниципальные структуры должны быть эффективны и результативны

«На прошлой неделе мы встречались с коллегами — Люберцы, Раменское, Домодедово и Руза. Мы встречались в таком формате первый раз для того, <…> чтобы муниципальные структуры, подразделения также были эффективны, результативны и, безусловно, чтобы каждый житель на небольших территориях имел возможность коммуникации», — заявил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что несмотря на развивающийся искусственный интеллект, коммуникация между главами муниципалитетов и депутатами, которые подключаются к совещаниям — остается важной компонентой. Ее нельзя терять ни при каких трансформациях.

«Кроме электронных возможностей — в чатах, „Доброделе“ и так далее — нам очень важна и личная коммуникация. Знаю, что Игорь Юрьевич Брынцалов (председатель Мособлдумы — ред.) с коллегами, с депутатами также эту работу сопровождает. Предлагаю <…> также на следующей неделе коснуться вопросов, связанных с трансформацией муниципалитетов: основные принципы, основные полномочия. Мы с вами сделали большую работу по укрупнению городских округов», — отметил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что важно увидеть, как территориальные управления, которые остались в муниципалитетах, также отвечают вызовам, требованиям жителей.

«Что должен делать руководитель теруправления? Какое количество должно быть? На что делать акценты? В чем сила успешной работы — в малых населенных пунктах, в том числе? Давайте это тоже обсудим на этой неделе», — заключил он.