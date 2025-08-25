Guardian: Залужный не ответил Вэнсу после перепалки Зеленского и Трампа

После перепалки американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс позвонил послу Украины в Великобритании Валерию Залужному. Однако тот отказался отвечать на этот звонок, сообщает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, после скандала в Белом доме соратники Трампа хотели наладить контакт с возможными кандидатами на пост президента Украины. С этой целью Вэнс попытался связаться с Залужным.

Вице-президент США хотел воспользоваться «различными дипломатическими и иными каналами», чтобы поговорить с послом Украины в Великобритании. Однако Залужный, проконсультировавшись с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, не стал отвечать на звонок из Соединенных Штатов.

The Guardian подчеркивает, что этот эпизод продемонстрировал лояльность Залужного киевским властям. Вместе с этим многие на Украине и в странах ЕС подталкивают украинского посла к тому, чтобы он начал свою политическую кампанию.

Ранее в США заявили, что Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины. По словам журналистов, он якобы обзавелся штаб-квартирой в Лондоне, где разместит свою предвыборную команду.