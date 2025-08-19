В США заявили, что Залужный тайно готовится баллотироваться в президенты Украины

Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный будет претендовать на пост президента Украины. Он тайно готовится к будущим выборам, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистку-фрилансера из США Кэти Ливингстон.

Она заявила, что Залужный обзавелся штаб-квартирой в Лондоне, где разместит свою предвыборную команду. Там в данный момент проходит набор сотрудников.

По данным Ливингстон, возглавлять команду Залужного, вероятно, будет экс-командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Однако пока что предвыборная кампания носит неофициальный характер, о выдвижении официально не заявляли.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что США и Великобритания хотят сделать Залужного президентом Украины. Эти страны намерены «выгнать» Владимира Зеленского с этого поста.

Сам Зеленский перед началом переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности провести выборы на Украине. По его словам, это произойдет после того, как «будут обеспечены необходимые условия в сфере безопасности».