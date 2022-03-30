РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мар. Еженедельный мониторинг цен на социально значимые продукты провели в супермаркете «Перекресток» на улице Фрунзе, 2 в Королеве, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

Мониторинг в рамках проекта «Народный контроль» провела первый заместитель главы администрации Королева Светлана Викулова совместно с муниципальной Общественной палатой, депутатом городского совета депутатов Ольгой Волковой и представителями управления потребительского рынка и услуг.

«Контрольные мероприятия показали, что спрос на товары бакалейной группы стабилизировался. В магазине на момент проверки товары личной гигиены, гречка, мука и масло имелись в наличии. Исключением является сахар, на который спрос продолжает оставаться высоким», - сказала Корнеева.

Заведующая магазином, отвечая на вопросы, пояснила, что поставки сахара в магазин увеличены вдвое. Выкладку товара планируют производить не только в утренние часы, но и в вечернее время. Также руководители данной сети рассматривают вопрос о пересмотре логистики в связи с потребностью определенных продуктов.