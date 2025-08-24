ПВО уничтожила 21 БПЛА над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны сбили 21 беспилотник ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

Отмечается, что все сбитые беспилотники были самолетного типа.

По словам губернатора, никто не пострадал разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Средства противовоздушной обороны за вечер субботы сбили 57 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники ВСУ были сбиты в период с 17.00 мск до 23.30 мск.