WSJ: Пентагон несколько месяцев запрещает Украине бить вглубь РФ
Пентагон несколько месяцев запрещает Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
«Американское вето ударов дальнобойным оружием ограничивает украинские военные операции, в то время как Белый дом пытается расположить Кремль к началу мирных переговоров», — говорится в сообщении.
Как пишет издание, атак с применением американских дальнобойных систем ATACMS не было с конца весны — один раз с того момента Украина пыталась ударить ими вглубь РФ, но получил запрет от США.
ATACMS (Army Tactical Missile System) — американские тактические ракеты малой и средней дальности, которые запускаются с установок HIMARS. Они способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Ракеты оснащены различными типами боеголовок, включая кассетные.
Ранее стало известно о решении США возобновить поставки военной помощи Украине через аэропорт Жешув-Ясенка в Польше.