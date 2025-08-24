Жителей Москвы предупредили о сильном тумане в воскресенье

Ночью и утром в воскресенье в Москве ожидается туман видимостью до 100-500 метров, предупредили в МЧС РФ.

Отмечается, что в ближайшие 1-2 часа местами город накроет туман с сохранением до 09.00 мск 24 августа.

«Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Московской области до 11 часов субботы будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.