Жителей Москвы предупредили о сильном тумане в воскресенье
Ночью и утром в воскресенье в Москве ожидается туман видимостью до 100-500 метров, предупредили в МЧС РФ.
Отмечается, что в ближайшие 1-2 часа местами город накроет туман с сохранением до 09.00 мск 24 августа.
«Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.
Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее сообщалось, что в Московской области до 11 часов субботы будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.