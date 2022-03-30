РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Жителей Подмосковья приглашают 16 апреля проверить здоровье в рамках Дня ранней диагностики онкозаболеваний в Московском областном онкологическом диспансере (МООД) в Балашихе, они смогут получить первичные консультации у врачей-онкологов и пройти диагностические исследования, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

В этот день все желающие смогут получить бесплатную консультацию врачей-онкологов по следующим направлениям: гинекология, маммология, дерматология, проктология, урология, хирургия (органы грудной клетки, брюшной полости, голова, шея). При необходимости врач назначит дополнительное обследование (УЗИ, маммография, рентгенография и КТ легких, цитологические исследования).

Мероприятие пройдет в консультативно-диагностическом центре МООД с 9:00 до 15:00 по адресу: Балашиха, ул. Карбышева, д. 6. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Запись на консультацию проводится в будние дни с 8:00 до 16:00 по телефону: +7(495)521-22-31, доб. 2884, 2883, 2881.