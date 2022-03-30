РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. Движение транспорта вдоль жилого комплекса «Жемчужина Виктории» в подмосковной Балашихе возобновили по прежней схеме, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

«Уважаемые жители ЖК «Жемчужина Виктории»! По вашим просьбам возвращаем прежнюю схему движения транспорта вдоль жилого комплекса. Съезд с Горьковки закрыли еще в понедельник - установили знак «Кирпич», до конца сегодняшнего дня восстановим и другие необходимые дорожные знаки, демонтируем ранее установленные», - написал Юров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он поблагодарил за инициативы, высказанные на встрече с жителями, отметив, что установку искусственных неровностей, дополнительного пешеходного перехода, занижение бортового камня, организацию дополнительных парковочных мест проработают с Проектным институтом.

«На участке от М-7 до разворотного круга в Балашихе-3 важно создать новую комфортную и безопасную для жителей района схему движения транспорта», - отметил Юров.