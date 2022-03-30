РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Массовые проверки водителей на трезвость пройдут на дорогах подмосковного Красногорска в апреле, сообщили в 11 батальоне ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники 11 батальона в целях стабилизации обстановки с дорожно-транспортным травматизмом, снижения тяжести последствий дорожных аварий 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 апреля проведут информационно-пропагандистские мероприятия и рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля, а также массовые проверки водителей на состояние опьянения.

При проведении рейдов инспекторы ДПС будут использовать метод массовой проверки. Полицейские в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя, а также проверят соблюдение правил перевозки детей.

При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и т. д.) водителям незамедлительно разрешат продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.

Сотрудники Госавтоинспекции также проверят соблюдение правил перевозки детей и еще раз напомнят водителям о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД, об обязательном использовании при перевозке детей детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Участникам дорожного движения будут раздавать листовки, памятки и демонстрировать тематические ролики по БДД.

В периоды с 11 по 17 апреля и с 22 по 24 апреля инспекторы 11 батальона ДПС проведут целевые оперативно-профилактические рейды, направленные на предупреждение случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения.

С 17 по 20 апреля на контролируемой 11-м батальоном ДПС территории планируется проведение массовых проверок водителей «Перевозка детей». Основное внимание таких рейдов нацелено на предупреждение и пресечение нарушений ПДД водителями, осуществляющими перевозку детей, и использование специальных удерживающих устройств.