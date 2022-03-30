РИАМО - 30 мар. Упрощение порядка изменения контрактов в сфере строительства в Москве поддержит столичную строительную отрасль и поможет сохранить темпы городского развития. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин подписал постановление, упрощающее порядок изменения государственных контрактов в сфере строительства, что поддержит стабильное развитие отрасли, поможет оперативно реагировать на возможные изменения на рынке и продолжить развитие городской инфраструктуры», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В частности, отменены ограничения по сроку и количеству возможных изменений. Ранее допускалось однократное изменение существенных условий контракта до 30 апреля 2022 г. Разрешено вносить изменения в контракты, заключенные до 1 января 2022 г. В течение 2022 г. разрешено вносить изменения в контракты, заключенные на срок менее одного года.

Кроме того, внесены изменения в формулы расчета новой цены контракта, в соответствии с которыми не подлежит индексации резерв средств на непредвиденные расходы и затраты.

По словам заместителя мэра, благодаря утвержденным мерам подрядчикам будет проще адаптироваться к возможным изменениям стоимости строительных ресурсов и продолжить реализацию важных для города проектов развития транспортной и социальной инфраструктуры.

«Это поможет обеспечить выполнение госконтрактов и предотвратить возникновение новых объектов незавершенного строительства, а также банкротство подрядчиков», - добавил Андрей Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об упрощении правил изменения существенных условий государственных контрактов в сфере строительства.

Решение об упрощении правил изменения существенных условий государственных контрактов в сфере строительства является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.