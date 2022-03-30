РИАМО - 30 мар. Упрощение порядка изменения контрактов в сфере строительства в Москве поддержит столичную строительную отрасль и поможет сохранить темпы городского развития. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
В частности, отменены ограничения по сроку и количеству возможных изменений. Ранее допускалось однократное изменение существенных условий контракта до 30 апреля 2022 г. Разрешено вносить изменения в контракты, заключенные до 1 января 2022 г. В течение 2022 г. разрешено вносить изменения в контракты, заключенные на срок менее одного года.
Кроме того, внесены изменения в формулы расчета новой цены контракта, в соответствии с которыми не подлежит индексации резерв средств на непредвиденные расходы и затраты.
По словам заместителя мэра, благодаря утвержденным мерам подрядчикам будет проще адаптироваться к возможным изменениям стоимости строительных ресурсов и продолжить реализацию важных для города проектов развития транспортной и социальной инфраструктуры.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об упрощении правил изменения существенных условий государственных контрактов в сфере строительства.
Решение об упрощении правил изменения существенных условий государственных контрактов в сфере строительства является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.
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