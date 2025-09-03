Овчинский: 3,8 тыс семей переехали в новое жилье по реновации в Люблине

С начала реализации программы реновации в районе Люблино столица передала под заселение 17 жилых комплексов, где уже справили новоселье около 4 тыс. семей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Всего по реновации в районе Люблино планируется расселить 152 ветхих дома. Новые квартиры получат 29,7 тыс. москвичей.

«В районе Люблино переселение началось в 2021 году в новостройке на Люблинской улице. Новоселье отпраздновали уже 3,8 тыс. семей. Они переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой, не требующих дополнительного ремонта. Большинство переселившихся семей воспользовались бесплатной помощью города при переезде: им предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей. Эта услуга, предусмотренная гарантиями программы, доступна всем жителям, кто заключил договор на новое жилье», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, как реновация меняет московские районы.

