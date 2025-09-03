Инвесторы могут приобрести на аукционе здание в Басманном районе столицы

Объект имеет свободное назначение — в нем можно открыть практически любой вид бизнеса.

«На инвестиционном портале Москвы доступен широкий выбор объектов коммерческой недвижимости, которые можно приобрести напрямую у города. Они подойдут для начала и расширения бизнеса, организации офисных пространств, а также для открытия кафе, ресторанов, магазинов, спортивных студий и других предприятий сферы услуг. Например, сейчас на открытом аукционе предпринимателям доступно здание в Басманном районе по адресу: Сыромятнический проезд, д. 4, стр. 9. Его площадь составляет 200,5 кв. м. Юридические и физические лица могут подать заявки на участие в торгах до 22 сентября, а итоги аукциона будут подведены 2 октября», — уточнил Пуртов.

Здание находится в границах объединенной охранной зоны строгого регулирования застройки, а также зон охраняемого ландшафта и охраняемого культурного слоя. Любые ремонтные работы здесь потребуют согласования с департаментом культурного наследия столицы.

«Коммерческие объекты в центре Москвы позволяют предпринимателям при реализации бизнес-проектов сочетать современный формат с уникальной атмосферой исторических районов города. С начала года по итогам аукционов инвесторы уже приобрели у столицы четыре нежилых здания в Басманном районе общей площадью более 1 тыс. кв. м. Еще три объекта суммарной площадью более 600 кв. м сейчас выставлены на торги», — отметила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Для участия в торгах понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.