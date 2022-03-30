РИАМО - 30 мар. Холодная, снежная и ветреная погода, установившаяся сейчас на территории европейской России, отступит 4 апреля, сообщает «Вечерняя Москва».

«Ориентировочно с 4 апреля к нам вернутся ясные дни с солнцем и теплом. То есть через неделю весенняя погода снова вернется в столицу, и среднесуточная температура повысится до плюс четырех градусов», - сказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Сейчас над территорией столицы установился холодный североатлантический циклон. Он будет господствовать всю неделю. Но вскоре теплая весенняя погода вернется.

Мокрый снег прекратится 3 апреля. Установится солнечная погода без осадков.