Экспорт столичных сладостей вырос более чем на 20% в 2023 году

Кондитерские изделия компаний из Москвы в прошлом году поставлялись в 50 зарубежных стран мира. Экспорт увеличился более чем на 20% в прошлом году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как заявил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, на мегаполис пришлось свыше 14% общероссийского экспорта сладостей.

«С 2018 года московские предприятия могут получить от города льготный заем на развитие экспортной деятельности. Кроме того, производителям доступны льготные инвестиционные кредиты — с их помощью в 2023 году представители кондитерской отрасли привлекли более 21 млрд рублей», — отметил Ликсутов.

Свыше 50% экспорта сладостей из Москвы приходится на шоколадные изделия. Также торты, пирожные, печенье составляют более трети в общем объеме городского кондитерского экспорта, порядка 14% — карамель, мармелад, зефир и пастила.

«Главными зарубежными потребителями московской выпечки и десертов стали жители Белоруссии: на эту страну пришлось более 20% от общего экспортного объема кондитерских изделий», — добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

По его словам, порядка 16% продукции поставляется в Казахстан. Еще их активно закупают Узбекистан, Азербайджан, Монголия, Китай, Армения, Киргизия и Таджикистан.

В прошлом году география поставок сладостей из Москвы расширилась. Так, столичная продукция начала поставляться в Ливан, Ливию и на Сейшелы. Растет экспорт в Молдавию, Ирак, Йемен и Объединенные Арабские Эмираты.