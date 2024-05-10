Антон Силуанов останется на посту министра финансов РФ

Об этом изданию рассказали сразу три источника, которые знакомы с обсуждением кадровых решений в правительстве.

Силуанов работает на посту главы Минфина страны рекордный срок — 13,5 лет. Он был назначен министром в декабре 2011 года, в сентябре перед этим был и. о. министра вместо Алексея Кудрина, который работал на указанной должности свыше 11 лет.

Ранее СМИ писали, что Николай Шульгинов покинет пост главы Минэнерго РФ, Дмитрий Патрушев перейдет на пост вице-премьера, Максим Решетников останется министром экономического развития РФ и т. д.

В Госдуме сейчас рассматривается кандидатура Михаила Мишустина на пост председателя правительства страны.