В завершение праздничного дня в Наро-Фоминске прошла акция «Огни памяти». Собравшиеся горожане зажгли свечи и пустили кораблики по реке, чтобы осветить ночное небо и почтить память о героях Великой Отечественной войны.

Участники акции воздают должное тем, кто не вернулся с войны, отдав свою жизнь за страну, тем, чьи подвиги навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах, и благодаря кому мы сегодня живем.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.