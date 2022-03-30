РИАМО - 30 мар. По итогам Всероссийской олимпиады школьников по информатике 15 учеников столичных школ стали победителями и 61 ученик - призерами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Московские школьники стали абсолютными победителями во всех классах. Наибольшее количество баллов среди учеников 9-х классов набрал Иван Пискарев из школы №2086, среди 10-х классов — Антон Степанов из лицея «Вторая школа», абсолютным победителем среди учеников 11-х классов стал Федор Ромашов из Специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А.Н. Колмогорова.

Соревнование проходило с 24 по 30 марта на федеральной территории «Сириус». В нем приняли участие около 300 человек более чем из 70 регионов России. Школьникам нужно было решить восемь задач. Задания разрабатывались для двух возрастных групп - 9-10-х классов и 11-х классов.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победителям и призерам заключительного этапа предоставляют возможность поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.​