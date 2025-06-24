Школьница из Москвы набрала 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ

Московская школьница Надежда Яшмолкина сдала ЕГЭ по четырем предметам на максимальные 400 баллов, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Выпускница школы № 1514 сдавала экзамены по русскому языку, профильной математике, информатике и физике. На данный момент она единственная в стране в этом году, кто сумел набрать 100 баллов на ЕГЭ по всем предметам.

Также Надежда — победительница шести профильных олимпиад. Кроме того, она участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.

Сейчас девушка выбирает, куда поступить. Она рассматривает ВШЭ, МГУ или Бауманку. В будущем Яшмолкина хочет построить карьеру в ИТ-сфере.

Собянин поздравил ее с таким результатом и выразил уверенность, что девушке будет рад любой московский вуз, а в будущем — любая компания.

Мэр напомнил, что основной период проведения ЕГЭ закончится в начале июля. Тогда же и станут известны окончательные результаты.

Ранее о результатах Надежды заявлял глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЭФ-2025.