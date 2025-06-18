Московский школьник сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в текущем году один из московских школьников сдал ЕГЭ на максимальные 400 баллов, сообщает РИА Новости .

«У нас выпускник московской школы, города Москвы, уже в базах мы видим, что по 4 предметам есть 400 баллов. Предметы у него: математика профильного уровня, русский язык, физика и информатика», — сказал Музаев на полях ПМЭФ-2025.

Руководитель ведомства подчеркнул, что школьник сдавал математику профильного уровня, русский язык, физику и информатику.

Глава Рособрнадзора добавил, что также 11 выпускников набрали в сумме 300 баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, информатике, химии, биологии, русскому языку и истории.

Все результаты основного периода ЕГЭ должны быть опубликованы не позднее 23 июня. Где и когда можно узнать результаты ЕГЭ и ОГЭ и как выставляют оценки, читайте в материале РИАМО.