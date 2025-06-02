Где, как и когда узнать результаты ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году
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В материале РИАМО рассказываем, где и когда можно узнать результаты ЕГЭ и ОГЭ и как выставляют оценки.
Когда опубликуют результаты ОГЭ 2025
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Обработка бланков ОГЭ занимает от семи до 14 дней. Первый экзамен сдавали 21 мая, поэтому первые результаты объявят не позднее 10 июня. По опыту педагогов, оценки часто появляются уже через неделю после экзамена.
График публикаций результатов можно посмотреть здесь.
Где посмотреть результаты ОГЭ в 2025 году
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Результаты ОГЭ можно найти на региональных порталах. Например, на сайтах региональных центров обработки информации (РЦОИ) в Московской области или в Москве. Результаты можно узнать и в своей школе.
Девятиклассники Москвы могут узнать результаты на сайте мэра столицы mos.ru.
Если остались вопросы, вы можете позвонить в рабочие дни с 9:00 до 17:30 на горячую линию РЦОИ по телефону: +7 (499) 653-94-50.
Чтобы узнать результаты экзаменов на сайте мэра Москвы понадобятся: 12-значный код регистрации участника экзамена и номер паспорта (без серии).
Чтобы узнать результаты экзаменов лично в школе или в РЦОИ, понадобятся:
- сдававшему экзамен — паспорт;
- родителю (законному представителю) сдававшего экзамен нужно предоставить свой паспорт и паспорт ребенка. Если же он не списан в паспорт, то понадобится свидетельство о рождении. Если участник экзамена уже совершеннолетний, то нужна доверенность;
- доверенному лицу — свой паспорт, паспорт ребенка и доверенность.
Когда опубликуют результаты ЕГЭ-2025
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Первые результаты ЕГЭ опубликуют не позднее 4 июня и далее в зависимости от даты экзамена. Все результаты основного периода должны быть опубликованы не позднее 23 июня.
- история, химия, литература — до 4 июня;
- базовая и профильная математика — до 9 июня;
- русский язык — до 15 июня;
- физика и обществознание — до 18 июня;
- биология, география — до 19 июня;
- письменные иностранные языки — до 23 июня;
- устные иностранные языки и информатика — до 23 июня.
ЕГЭ в резервные дни пройдут с 17 по 19 июня (русский язык, история, химия, иностранные языки, информатика, биология), результаты опубликуют не позднее 27 июня. Результаты ЕГЭ в резервные дни 20 и 23 июня (математика, информатика, все предметы) выпускники узнают 29 июня.
Школы обязаны ознакомить участников экзамена с их результатами в течение одного рабочего дня со дня получения.
Где и как узнать свой результат по ЕГЭ-2025
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Проверить результаты можно:
- На официальном сайте ЕГЭ. Тут смогут увидеть свои баллы только выпускники этого года. Для того, чтобы узнать результат нужны: ФИО участника, код регистрации (12 цифр) или паспортные данные.
- На портале Госуслуг. Здесь понадобится утвержденная учетная запись.
- На региональных сайтах: сайте мэра Москвы mos.ru, сайтах местных РЦОИ. Тут нужно указать паспортные данные и ФИО.
- В школе. Здесь понадобится паспорт. Если результаты узнает родитель, то его паспорт, паспорт сдающего и свидетельство о рождении (если ребенок не вписан в паспорт).
Как выставляют оценки по ОГЭ и баллы по ЕГЭ
Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости
Как оцениваются ОГЭ
При проверке работа по ОГЭ эксперты сначала выставляют первичные баллы, которые потом переводят в пятибалльную шкалу. Порог сдачи начинается с удовлетворительной оценки в три балла и выше. Если ученик сдал экзамен на «два», он сможет исправить оценку в сентябре или на следующий год.
Как оцениваются ЕГЭ
При обработке работ по ЕГЭ сначала проводится региональная проверка (обязательные предметы проверяют шесть дней, предметы по выбору — четыре дня). Далее проводится федеральная проверка и бланки направляют в Региональные центры обработки информации. В итоге Государственная экзаменационная комиссия утверждает окончательные результаты и публикует их.
Важно помнить, что при сдаче ЕГЭ можно получить проходной балл, но их может не хватить для поступления в вуз. Уровень, ниже которого ни один вуз не вправе принять у абитуриента документы, устанавливается Рособрнадзором. Такие баллы по русскому языку установлены на уровне 36 баллов, математика профильного уровня — 27 баллов, физика — 36 баллов, химия — 36 баллов, информатика — 40 баллов, биология — 36 баллов, история — 32 балла, география — 37 баллов, обществознание — 42 балла, литература — 32 балла.
Пересдать ЕГЭ в 2025 году можно будет 3 и 4 июля. 3 июля — русский язык, иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, физика, химия. 4 июля — математика (базовый и профильный уровень), иностранные языки (устная часть), литература, история, география, биология.
Чтобы попасть на пересдачу, нужно лично подать заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) по месту жительства. Сделать это можно в период с 25 июня по 1 июля, но не позднее чем за два рабочих дня до даты пересдачи.