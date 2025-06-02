Где, как и когда узнать результаты ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году

Обработка бланков ОГЭ занимает от семи до 14 дней. Первый экзамен сдавали 21 мая, поэтому первые результаты объявят не позднее 10 июня. По опыту педагогов, оценки часто появляются уже через неделю после экзамена.

Где посмотреть результаты ОГЭ в 2025 году

Фото - © Алексей Мальгавко/РИА Новости

Результаты ОГЭ можно найти на региональных порталах. Например, на сайтах региональных центров обработки информации (РЦОИ) в Московской области или в Москве. Результаты можно узнать и в своей школе.

Девятиклассники Москвы могут узнать результаты на сайте мэра столицы mos.ru.

Если остались вопросы, вы можете позвонить в рабочие дни с 9:00 до 17:30 на горячую линию РЦОИ по телефону: +7 (499) 653-94-50.

Чтобы узнать результаты экзаменов на сайте мэра Москвы понадобятся: 12-значный код регистрации участника экзамена и номер паспорта (без серии).

Чтобы узнать результаты экзаменов лично в школе или в РЦОИ, понадобятся: