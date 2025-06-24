Новый формат работы внедряется в домах культуры Подмосковья

Московская область открывает новый этап развития сети домов культуры — теперь каждый житель региона сможет свободно посещать учреждения культуры вне зависимости от утвержденного расписания занятий и мероприятий, передает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 50 Домах культуры Подмосковья внедряется уникальный формат работы, предоставляя возможность жителям заниматься творчеством, искусством и организовывать собственный досуг совершенно самостоятельно. Теперь посетители смогут приходить в любое удобное время и пользоваться всеми возможностями учреждений: мастерскими, студиями, театральными площадками и музыкальными инструментами без привязки к занятиям педагога или мероприятиям организаторов.

Для упрощения процесса бронирования помещения в доме культуры на портале «Дома культуры Подмосковья» запущен новый раздел «Открытый ДК», старт которого стал возможен благодаря проекту трансформации «Умный ДК».

Теперь для проведения мероприятий или занятий на площадках ДК достаточно воспользоваться новым разделом, который полностью сменил старую систему подачи заявок. Кроме того, пользователям стал доступен выбор временных интервалов, а также широкий ассортимент оборудования, которым можно воспользоваться. Это звуковое и световое оснащение залов, музыкальные инструменты, компьютерная техника, проекторы и телевизоры.

У жителей появилась возможность заказать и дополнительные услуги, такие как информационная и техническая поддержка в организации и проведении мероприятий, кейтеринг, помощь в записи музыкальных треков, а также возможность заказать мероприятие «под ключ».

В разделе «Открытый ДК» опубликованы правила поведения и справочные материалы для пользователей, желающих забронировать помещение в доме культуры и провести репетицию, организовать там праздник или творческое занятие.

Новый формат направлен на максимальное раскрытие творческого потенциала жителей региона, формирование новых культурных традиций и развитие инициатив местного сообщества. Посетители смогут самостоятельно организовать кружки, встречи творческих коллективов, тематические вечера, концерты и выставки, создавать собственные арт-проекты и воплощать самые смелые идеи.

Раздел «Открытый ДК» на портале «Дома культуры Подмосковья» доступен по ссылке.

Данный проект реализуется министерством культуры и туризма Московской области и Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области совместно с администрациями муниципалитетов региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.