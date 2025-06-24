Стало известно о ракетном ударе «Искандерами» по Днепропетровску
Фото - © скриншот/Министерство обороны Российской Федерации
В украинских медиа сообщили о «последовательном прилете» четырех российских ракет «Искандер» по Днепропетровску, заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По словам журналиста, в данный момент неясно, какие именно цели могли поразить Вооруженные силы РФ.
Котенок также опубликовал кадры с мест предполагаемых «прилетов», на которых виден вздымающийся в небо дым. По словам военного корреспондента, в Днепре (украинское название города) сообщали о «мощных взрывах».
«Пока информация идет без конкретики по характеру пораженных целей», — добавил он.
Минобороны РФ пока не комментировало предполагаемый ракетный удар по Днепропетровску.
Тем временем российские войска взяли под контроль населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике.