Стало известно о ракетном ударе «Искандерами» по Днепропетровску

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Военкор Котенок: в Днепропетровске сообщили об ударе ракетами «Искандер»

В украинских медиа сообщили о «последовательном прилете» четырех российских ракет «Искандер» по Днепропетровску, заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале . По словам журналиста, в данный момент неясно, какие именно цели могли поразить Вооруженные силы РФ.

Котенок также опубликовал кадры с мест предполагаемых «прилетов», на которых виден вздымающийся в небо дым. По словам военного корреспондента, в Днепре (украинское название города) сообщали о «мощных взрывах».

«Пока информация идет без конкретики по характеру пораженных целей», — добавил он.

Минобороны РФ пока не комментировало предполагаемый ракетный удар по Днепропетровску.

Тем временем российские войска взяли под контроль населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике.

