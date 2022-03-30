РИАМО - 30 мар. С конца 2021 года пользователи онлайн-сервиса «Библиотеки Москвы» могут получать баллы в «Магазине поощрений» за бронирование книг. За три месяца акции более 3 тыс. москвичей получили свыше 234 тыс. баллов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сервис «Библиотеки Москвы» позволяет горожанам с удобством пользоваться библиотечными фондами. Благодаря совместной инициативе с проектом «Магазин поощрений» у читателей есть возможность получать баллы за бронирование книг и обменивать их на различные сувениры или городские услуги.

Например, баллы можно потратить на посещение культурных мероприятий, памятные сувениры или товары для дома. Также баллами можно пополнить транспортную карту «Тройка» или использовать их для оплаты услуг каршеринга.​

Бонусные баллы может получить любой пользователь сервиса, для этого необходимо быть участником программы «Магазин поощрений». За одну книгу пользователь получает 30 баллов сразу после ее выдачи, в месяц одному пользователю начисляется не более 150 баллов.