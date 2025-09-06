Песков: компании, которые спонсировали ВСУ, стали врагами РФ

Об этом он рассказал в интервью на Х Восточном экономическом форуме.

По его словам, РФ будет вести уважительный диалог с фирмами, которые при уходе с отечественного рынка выполнили все взятые на себя обязательства. А к тем, кто поступил непорядочно, будет другое отношение — им дорого обойдется возвращение.

«Те, кто финансировал ВСУ, — это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», — считает Песков.