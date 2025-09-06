СК подтвердил арест Четинбага и экс-полицейских по делу о мошенничестве в Москве

В Москве арестованы участники преступной группы, обвиняемые в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Среди задержанных чемпиона мира по тхэквондо Эмин Четинбаг, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Согласно версии следствия, организатор преступной группы привлек знакомых, включая Четинбага и полицейских, для тяжких преступлений в Московском регионе. Он находил людей с криптовалютой и деньгами. Затем Четинбаг организовывал встречи, оценивал обстановку и сообщал о месте нахождения жертв. Соучастники выдавали себя за полицейских, показывали удостоверения и угрожали задержанием за якобы преступления, включая терроризм.

После этого преступники вымогали деньги и под давлением изымали у потерпевших мобильные телефоны, проверяли их банковские счета на биржах и требовали немедленного перевода цифровых активов в обмен на свободу. Общая сумма ущерба превышает 4 млн рублей.

В отношении 6 участников преступной группы возбуждено уголовное дело по пп. «а», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Пятерым фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один участник банды объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.