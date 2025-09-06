Москвичи устроили давку из-за бесплатных палок для ходьбы на пешем марафоне
Жители российской столицы устроили давку из-за бесплатных палок для скандинавской ходьбы на пешем марафоне. По словам очевидцев, некоторые участники обратились за медицинской помощью, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел в субботу на Ростовской набережной.
На опубликованных кадрах видно, как люди устроили давку в попытке получить бесплатные палки для скандинавской ходьбы. Участников пытаются успокоить сотрудники ОМОНа, но безрезультатно.
«Безобразнейшая организация. <…> Люди всех возрастов лезут за бесплатными палками. Это же ужасно», — заявила возмущенная автор видео.
Как отметили очевидцы, некоторым участникам мероприятия из-за давки потребовалась помощь медиков.