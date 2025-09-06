Наводчик похитителей: чемпиона мира по тхэквондо арестовали в Москве

В столице силовики арестовали чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага, его подозревают в причастности к серии похищений людей, занимающихся криптовалютой, сообщает Baza .

Как считают следователи, Четинбаг был наводчиком для похитителей. Он устанавливал доверительные отношения с людьми, которые работают с криптовалютой и процессингом. Потом спортсмен передавал сведения о них подельникам, в числе которых, предварительно, были и трое сотрудников МВД.

Речь, скорее всего, идет о похищении крипто-предпринимателя полицейскими из Волгограда в прошлом году. Тогда старший оперативник Владимир Д. и оперативный дежурный Сергей Р. похитили бизнесмена, посадили его в Volkswagen Touareg, угрожали и заставили перевести крипты на общую сумму 283 тыс. долларов на семь разных кошельков.

Затем знакомые полицейских обменяли большую часть средств на наличные в одном из криптообменников в башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». После проведенного обмена «партнеры» полицейских привезли в Волгоград 22 млн рублей, отдав силовикам 7 млн рублей, а остальное оставили себе.

27 января этого года полицейских задержали. Подозреваемые были арестованы, но не признают вину.

Отец чемпиона мира по тхэквондо сказал, что сын связывался с ним неделю назад, а его мать настаивает, что Четинбаг служит в армии и не арестован.