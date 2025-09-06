сегодня в 17:33

Путин наградил орденами Долину, Лепса и Энтина

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о награждении артистов Ларисы Долиной, Григория Лепса и поэта Юрия Энтина, сообщает РИА Новости .

Долину наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Она также работает завкафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры».

Лепса наградили орденом Дружбы, а Энтина — орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее режиссер, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов получил звание «Заслуженный деятель искусств России». Укахз об этом подписал глава государства.