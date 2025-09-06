Путин наградил орденами Долину, Лепса и Энтина
Фото - © РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о награждении артистов Ларисы Долиной, Григория Лепса и поэта Юрия Энтина, сообщает РИА Новости.
Долину наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Она также работает завкафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт культуры».
Лепса наградили орденом Дружбы, а Энтина — орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
Ранее режиссер, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов получил звание «Заслуженный деятель искусств России». Укахз об этом подписал глава государства.