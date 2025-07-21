Константин Богомолов получил звание «Заслуженный деятель искусств России»

Данный указ был опубликован 21 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный деятель искусств Российской Федерации“ Богомолову Константину Юрьевичу — художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы „Московский драматический театр на Малой Бронной“, — отмечается в документе.

В дополнение к этому, актер театра и кино Вячеслав Манучаров, имеющий звание заслуженного артиста РФ, был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве» — также по распоряжению Владимира Путина.