Константин Богомолов получил звание «Заслуженный деятель искусств России»

Владимир Путин присвоил режиссеру Константину Богомолову почетное звание
Культура

Фото - © РИА Новости

Режиссер Константин Богомолов, занимающий пост художественного руководителя в Театре на Малой Бронной, удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств России» указом Президента РФ Владимира Путина, сообщает газета «Известия».

Данный указ был опубликован 21 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный деятель искусств Российской Федерации“ Богомолову Константину Юрьевичу — художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы „Московский драматический театр на Малой Бронной“, — отмечается в документе.

В дополнение к этому, актер театра и кино Вячеслав Манучаров, имеющий звание заслуженного артиста РФ, был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве» — также по распоряжению Владимира Путина.