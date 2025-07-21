Константин Богомолов получил звание «Заслуженный деятель искусств России»
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Режиссер Константин Богомолов, занимающий пост художественного руководителя в Театре на Малой Бронной, удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств России» указом Президента РФ Владимира Путина, сообщает газета «Известия».
Данный указ был опубликован 21 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный деятель искусств Российской Федерации“ Богомолову Константину Юрьевичу — художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы „Московский драматический театр на Малой Бронной“, — отмечается в документе.
В дополнение к этому, актер театра и кино Вячеслав Манучаров, имеющий звание заслуженного артиста РФ, был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве» — также по распоряжению Владимира Путина.