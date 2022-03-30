РИАМО - 30 мар. С 2019 года производство жидкого мыла в Москве выросло почти в 3 раза. В городе работает 32 производства косметической продукции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня в Москве выпускают различные категории продукции, способной заменить на рынке зарубежных производителей. Московские предприятия производят косметические, уходовые, а также гигиенические средства. В городе налажен бесперебойный выпуск этих товаров, объемы производства растут», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, с 2019 года объем производства жидкого мыла вырос в 2,8 раза — с 500 тонн до 1,4 тыс. тонн в 2021 году.

Он добавил, что в городе работает 32 производства косметической продукции, 13 из них выпускают мыло. Всего на предприятиях работает 8,7 тыс. человек.

В столице успешно развивается производство косметической продукции. В 2021 году объем выпущенных средств для бритья, дезодорантов и антиперспирантов в столице составил 59,8 млн штук, что в 2,6 раза больше, чем в 2019 году.​