РИАМО - 30 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 7 млрд рублей на реализацию уже утвержденных ранее программ льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса города, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В рамках этой программы столичные предприниматели смогут получить более 8 тыс. льготных кредитов. Их общая сумма составит около 90 млрд рублей.

Сейчас бизнесу доступна программа льготного кредитования (массовый сегмент). Бизнесмены могут получить кредиты по ставке до 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Срок субсидирования кредитной ставки – год, максимальный размер кредита – 50 млн рублей.

Программа льготного кредитования на инвестиционные цели предназначена для субъектов МСП, реализующих инвестиционные программы в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Максимальный размер кредита составит до 300 млн рублей.

Также столичным предпринимателям доступна городская программа льготного факторинга, которая направлена на производителей и дистрибьютеров, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа. Срок субсидирования – год.

Поддержка столичного бизнеса является частью пакета мер по стабилизации московской экономики в период санкций, которые наложили США и Европа после начала спецоперации на Украине.