РИАМО - 30 мар. Возведение эстакады через улицу Батайская, ведущееся в рамках строительства южного отрезка московского скоростного диаметра от ул. Полбина до Курьяновского бульвара, вышло на завершающий этап, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На участке московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара на завершающую стадию вышло строительство эстакады через улицу Батайская. Возведены все четыре опоры, завершен монтаж трех пролетных строений, ведется устройство деформационных швов и подготовка бетонной поверхности для устройства гидроизоляции», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что общестроительная готовность эстакады на сегодняшний день оценивается в 93%.

«Длина эстакады основного хода составляет более 150 м, ширина – 28 м, на ней предусмотрено по три полосы движения в каждую сторону», – уточнил Бочкарев.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (холдинг является генподрядчиком и проектировщиком ряда участков московского скоростного диаметра) Юрия Кравцова, на данном участке также строится еще одна эстакада, и уже завершилось строительство подземного пешеходного перехода длиной 55 м в районе платформы МЦД-2 Курьяново.

Отмечается, что в переходе оборудованы два пандусных схода для удобства маломобильных граждан. Сейчас на объекте продолжается пуско-наладка инженерных систем: электрооборудования, видеонаблюдения, снегоудаления.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль – московский скоростной диаметр, его готовность оценивается в 62%.

Собянин отметил, что создание московского скоростного диаметра позволит более быстро и комфортно добираться из одной части города в другую на автомобиле, минуя центр.