Трамп: Вторую мировую войну выиграли США

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия была «определенно крупным фактором» в победе над фашизмом, но, по его словам, войну выиграли США, сообщает РИА Новости .

«...они (Россия, - прим. ред.) потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других», — заявил он.

Ранее Дональд Трамп сделал заявление, в котором провозгласил 8 мая Днем Победы США во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой, пишут СМИ.

8 мая в большинстве стран Европы отмечается как День Победы над нацизмом. 11 ноября традиционно считается Днем перемирия в Первой мировой войне.

Впервые с 2018 года акция «Бессмертный полк» пройдет в столице США.