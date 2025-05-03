В Вашингтоне почтят память героев Великой Отечественной войны

Впервые с 2018 года акция «Бессмертный полк» пройдет в столице США, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на координатора мероприятия Анну Блоха.

Шествие стартует сегодня, 3 мая, от парка Лафайет-сквер у Белого дома и завершится у мемориала Второй мировой войны.

«После шестилетнего перерыва, вызванного сначала пандемией, а затем политическими сложностями, мы возрождаем традицию», — пояснила Блоха. По ее словам, власти Вашингтона согласовали участие 300 человек, однако организаторы ожидают около сотни участников. «Это те, кто вопреки всему готов пройти с портретами своих героев», — добавила она.

Особенностью нынешнего шествия станет отсутствие официальных лиц — по данным организаторов, посол России в США Александр Дарчиев не планирует присоединяться к акции.

Участники пройдут с фотографиями родственников-фронтовиков по маршруту, который символически свяжет Белый дом с мемориалом Второй мировой войны — местом, где в 1944 году Рузвельт и Сталин координировали действия против нацизма. После завершения шествия участники возложат цветы к мемориалу и зачитают имена погибших родственников.

«Бессмертный полк», зародившийся в 2011 году в Томске как народная инициатива, в последние годы сталкивается с политизацией на Западе.