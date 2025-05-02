Президент США заявил о решающем вкладе Америки в победы в мировых войнах

Президент США Дональд Трамп сделал заявление, в котором провозгласил 8 мая Днём Победы США во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днём Победы в Первой мировой, пишут СМИ.

«Именно мы сделали для победы во Второй мировой больше, чем любая другая страна — несравнимо больше. Никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству», — подчеркнул американский лидер.

Его риторика построена на противопоставлении «былого величия» США, которые якобы «больше ничего не празднуют», и современной Америки, где, по его мнению, «нет лидеров, которые умеют это делать».

8 мая в большинстве стран Европы отмечается как День Победы над нацизмом.11 ноября традиционно считается Днём перемирия в Первой мировой войне.

В России День Победы празднуют 9 мая.