РИАМО - 30 мар. Подъездную дорогу к многофункциональному миграционному центру (ММЦ) в поселении Вороновском новой Москвы сделают шире, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За последние годы транспортный поток значительно увеличился, в результате в районе деревни Сахарово по направлению к ММЦ образуются пробки. С просьбой расширить дорогу неоднократно обращались как местные жители, так и дачники, живущие в расположенных поблизости садовых некоммерческих товариществах», — сказал замглавы столичного департамента капитального ремонта Антон Акулов.

Уширение дороги предусмотрено на участке от въезда в деревню Сахарово до миграционного центра. К имеющимся двум полосам добавят третью шириной 3,5 м. Необходимые работы уже проводятся.

Также на подъезде к миграционному центру оборудуют новые тротуары, установят фонари с энергосберегающими лампами и четыре современных остановочных павильона.