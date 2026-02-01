Гладков: мирная жительница пострадала при ракетном обстреле Белгорода ВСУ

Мирная жительница пострадала в результате украинского обстрела Белгорода. Также повреждения получили два автомобиля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Белгород подвергся ракетному обстрелу. Пострадала мирная жительница» — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадавшую с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног госпитализировали в Белгородскую городскую больницу № 2. В настоящее время местной жительнице оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Глава региона добавил, что все городские оперативные службы работают на местах. В данный момент информация о других последствиях вражеской атаки по Белгороду уточняется.

Ранее ВСУ в очередной раз обстреляли Белгородскую область с помощью беспилотников. В результате происшествия в селе Зозули Борисовского округа пострадал мирный житель.

