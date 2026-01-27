Очередной обстрел ВСУ: под Белгородом ранен мирный житель

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Белгородскую область с помощью беспилотников. В результате происшествия в селе Зозули Борисовского округа мирный житель получил баротравму, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Зозули Борисовского округа дрон ударил по грузовому автомобилю. Водитель получил баротравму. Он госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода. У транспортного средства повреждена кабина», — сообщил Гладков.

Также вражескому обстрелу подверглись и другие территории Белгородской области. Так, в селе Грузское повреждения получила машина, а в хуторе Никольский — еще три транспортных средства.

В городе Грайворон в результате атак FPV-дронов повреждены два автомобиля. В ряде населенных пунктов от ударов ВСУ разрушения различной степени получили в том числе частные дома, производственные здания, а также фермерские хозяйства. Точная информация о нанесенном ущербе устанавливается, информации о других пострадавших не поступало. На местах падения обломков дронов работают компетентные специалисты.

